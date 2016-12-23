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Halepli ailelere insani yardım

Sadakataşı Derneğince, Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen 100 aileye insani yardımda bulunuldu.

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Halepli ailelere insani yardım

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen aileleri 'yalnız bırakmayacaklarını' söyledi.

Hava şartlarının aileleri oldukça zorladığını belirten Özdal, "Halep'ten İdlib'teki kamplara getirilen 100 ailemize battaniye, gıda kolisi ile çocukları için ayakkabı dağıtıldı. Ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek destek olmaya çalışıyoruz. Soğuktan ayakları üşüyen çocukların ayakkabılarını giydirdik, üşüyen ellerini de ısıttık. Onların biraz olsun mutlu olmaları bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

Özdal, Halepli ailelere yardımların süreceğini kaydetti. AA

Etiketler: Halepli aileler, insani yardım, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal
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