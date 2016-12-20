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Halep'in doğusundan 301 yaralı tahliye edildi

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Halep kentinin doğusundan 301 yaralının tahliye edildiğini bildirdi.

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Halepin doğusundan 301 yaralı tahliye edildi

BM Cenevre Ofisinde basın toplantısı düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasareviç, Halep'in doğusundan dün 43 yaralının tahliye edildiğini ve operasyonun başladığı andan itibaren bölgeden çıkarılanların sayısının 301'e ulaştığını kaydetti.

Jasareviç, "Yaralılar arasında durumu ağır olan 93 kişi olanakların çok daha iyi olduğu Türkiye'de tedavi ediliyor. Diğerleri ise İdlib ve Halep'in batısına gönderildi" diye konuştu.

Tahliye edilen yaralıların 42'sinin kadın olduğunu ifade eden Jasareviç, 67'sinin ise çocuk olduğunu söyledi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de otobüslerle tahliyelerin bugün devam ettiğini belirtti.

Halep'in doğusunda hala kaç kişinin bulunduğunu bilmediklerini kaydeden Laerke, "Halep'in doğusundaki tahliye operasyonu ile paralel olarak Fua ve Kefreya'dan da 750 kişi tahliye edildi. Bugün de 20 otobüs bu iki noktaya gönderildi." diye konuştu.

Ek 20 BM çalışanı gönderiliyor

Laerke, tahliyeleri denetlemek ve gözlemlemek için ek 20 BM personelinin en kısa sürede bölgeye gönderileceğini ifade etti.

Doğu Halep'teki sivillerin tahliyesi ve güvenliğinin denetlenmesi için kente uluslararası gözlemcilerin gönderilmesini isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı dün oy birliğiyle kabul edilmişti.

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, suriye, Halep, tahliye, yaralı
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