Halep'e şarkıyla veda

Halep'teki Amirriye semtinde tahliye için bekleyen sivillerden Ebu Mustafa, "Halep ile ilgili ne söylemek istersin?" sorusuna, yerel bir Halep şarkısı söyleyerek yanıt verdi.

"Sana gözyaşlarıyla veda ediyorum"

Mustafa'nın söylediği şarkının sözleri şöyle:

"Ey hayatımı geçirdiğim ve tüm zorluklara rağmen toprağına aşık olduğum şehir, sen gözümün içindeyken sana veda ediyorum. Sana gözyaşlarıyla veda ediyorum. Sana acıların artacağı bir şehre giderken veda ediyorum."

Halep’teki sivil ve muhaliflerin geri kalanının bugün tahliye edilmesi öngörülüyor. Tahliye için bekleyenler, doğu Halep'teki Amirriye semtinde toplanıyor. AA