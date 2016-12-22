"Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek"

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin kuşatmasındaki doğu Halep ve muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Fua ve Kefreya ilçelerinden eşzamanlı tahliyeler sürüyor.

Kuşatma altındaki doğu Halep'ten çıkacak 15 otobüs ve 700 araçlık konvoyun hazırlıkları yapılıyor.

Tahliyenin son aşamasında Halep'in doğusundan çıkan 700 şahsi araç ve 20 otobüs Raşidin'e ulaşmıştı. Bunun karşılığında İdlib'te muhaliflerin kuşatmasında bulunan Fua ve Keferya beldelerinden hareket eden 4 otobüslük konvoy rejim bölgelerine gitmişti.

Şu ana kadar doğu Halep'ten 40 bin civarında sivil ve muhalif savaşçı tahliye edildi.

"Aç ve susuz kaldık ama topraklarımız terk etmedik"

Tahliyelerle Halep'in batı kırsalındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaşan Halepliler, verdikleri demeçlerde Halep'e geri döneceklerini umudunu paylaştı.

Doğu Halep'ten dün gece çıkan Salih Muhammed, rejimin Ramuse'deki kontrol noktasında kendilerini 2 gün boyunca tuttuğunu söyledi.

Salih Muhammed, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye vardıklarında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının kendilerine yardım ettiğini dile getirdi.

Halep'e mutlaka geri döneceklerini vurgulayan Salih Muhammed, ''Halep bizimdir. Halk olarak sahibi biziz. Halep'e eğer biz dönemezsek çocuklarımız dönecek, onlar da dönemezse torunlarımız dönecek. Zafer bizimdir. Allah zaferi bize nasib edecek." ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen Halep'in doğusundaki Tarık el-Bab semti sakinlerinden Ganiye el-Hamade de, yakın zamanda Halep'e dönmeyi umduklarını dile getirdi.

El-Hamade, "Halep'te bize etmedikleri eziyet kalmadı. İki gün boyunca otobüslerde aç, susuz kaldık, bize hiçbir şey vermediler. Çok sayıda şehit verdik, sabrettik ve Halep'i terk etmedik. Zorla tehcir edildik. Doğu Halep'te tahliye noktasına geldiğimizde rejim kara ve havadan bize saldırdı. Rejim ve ortakları ejderhalar gibi halkın üzerine ateş püskürtüyorlardı. Gördüğümüz manzara buydu. Biz sokaklarda koşarken rejim ise olduğumuz yerlere havan toplarıyla saldırıyordu.'' diye konuştu.

Halepli çocuk Razan Hac Hasan da, Halep'e döneceklerini söyledi. 13 yaşındaki Razan, "Saldırılara maruz kaldık. Aç ve susuz kaldık ama topraklarımız terk etmedik.'' ifadelerini kullandı.

"Muhalifler bize iyi davrandı"

Suriye'de muhaliflerin kuşatmasında ve Hizbullah kontrolündeki Fua ve Kefreya beldelerinden tahliye edilen siviller de, muhaliflerden iyi muamele gördüklerini anlattı.

Fua ve Kefreya'dan ayrılan aralarında kadın, çocuk, hasta ve yaralıların bulunduğu grup rejim güçlerinin ele geçirdiği doğu Halep'e götürülmek üzere beklerken, tahliyeden sorumlu muhaliflerin kendilerine çok iyi davrandığını belirtti.

Fualı sivillerden Ebu Cafer, muhaliflerin beklerken kendilerine istedikleri her şeyi verdiğini söyledi. Cafer, "Çok şükür muhalif gençler bizi hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Ne istersek fazlasıyla verdiler." dedi. AA