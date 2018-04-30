Halep ve Hama'da askeri üslere füze saldırısı iddiası

Suriye televizyonunun ordu açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hama ve Halep'te bazı askeri üslere füze saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Açıklamada, "Düşmanlarımız yeni bir saldırganlık gösterdi" denildi ancak ayrıntı verilmedi.

Rejimle bağlantılı bazı medya organları ise 38 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Bir istihbarat kaynağı, İran destekli milislerin bazı komuta ve eğitim merkezlerinin vurulduğunu, onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

İngiltere merkezli "Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi" de, hedef alınan üslerden ikisinde İran unsurlarının olduğunu söyledi. Üsleri İsrail'in vurmuş olabileceği de söylenenler arasında.

Bu ay başında İsrail, Suriye'de İran güçlerince kullanılan bir hava üssünü vurdu, 7 İran Devrim Muhafızı öldü.

Kaynak: TRT Haber