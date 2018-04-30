Halep ve Hama'da askeri üslere füze saldırısı

Suriye'nin Hama kentinde Beşşar Esed rejimine ait "47. Alay" adıyla bilinen askeri nokta vuruldu, büyük bir patlama ve yangın meydana geldi.

Rejime ait haber ajansı SANA da dün 22.30 sularında rejimin Halep ve Hama'daki iki askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Her iki üste İran destekli unsurların olduğuna yer veren İran'ın yarı resmi haber ajanslarından İSNA'nın haberine göre ise saldırıda en az 18'i İranlı güçlerden olmak üzere çok sayıda kişi öldü.

Rejimle bağlantılı bazı medya organları ise 38 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını ileri sürdü. Üsleri İsrail'in vurmuş olabileceği de söylenenler arasında.

Daha önce de Humus ve Şam'da rejime ait ve İran destekli güçlerin konuşlu olduğu üslere füze saldırıları yapıldı.

Rejim ve İran kaynakları, saldırıların İsrail'in düzenlendiğini savundu. İsrailli yetkililer ise saldırıları inkar ya da teyit eden açıklamalar yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, Suriye üzerindeki askeri hava faaliyetlerini Rusya ile koordine ediyor. Bu ay başında İsrail, Suriye'de İran güçlerinin kullandığı bir hava üssünü vurdu, 7 İran Devrim Muhafızı öldü.

Kaynak: TRT Haber, AA, REU