Haiti devlet başkanı Jovenel Moise görevine resmen başladı

Moise, beş yıllığına seçildiği görevine başlamadan önce parlamentoda yemin etti.

Yemin töreninde Haitili parlamenterlerin yanı sıra ABD, Venezuela ve Fransa'dan diplomatik temsilciler de hazır bulundu.

Yemin metninin okunmasının ardından Senato Başkanı Youri Latortue kırmızı ve mavi başkanlık kuşağını Moise'nin omzuna astı.

Haiti'de devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 25 Ekim 2015'te yapılmış, resmi sonuçların açıklanmasının ardından başkent Port-au-Prince'da çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Seçimin 27 Aralık 2015'te yapılması planlanan ikinci turu, gösteriler nedeniyle 24 Ocak'a ertelenmişti. Ancak seçimin protestolar nedeniyle ikinci kez ertelenmesi sonucu Devlet Başkanı Michel Martelly, bir halefi olmadan 7 Şubat'ta görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

Görevinden ayrılan Martelly'nin yerine 15 Şubat'ta geçici olarak Senato Başkanı Jocelerme Privert getirilmiş, Privert'ın 120 günlük görev süresinin 15 Haziran'da dolmasıyla da ülkedeki siyasi belirsizlik artmıştı.

Ülkede 9 Ekim'de yapılması planlanan ancak Matthew Kasırgası nedeniyle 20 Kasım'a ertelenen seçimde farklı partilerden 2'si kadın 27 aday, devlet başkanlığı için yarışmıştı.

Haiti Seçim Kurulunun 4 Ocak'ta açıkladığı resmi sonuçlara göre, Tet Kale Partisi'nin adayı 48 yaşındaki Jovenel Moise, 20 Kasım'da düzenlenen seçimde oyların yüzde 55,6'sını alarak devlet başkanı olmuştu. AA