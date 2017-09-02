Hacılar, bayramın 2. gününde de şeytan taşlamayı sürdürüyor

Hacılar, şeytan taşlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren Cemerat bölgesine hareket etti.

Şeytan taşlama görevini yapan hacılar ve Mina bölgesi havadan görüntülendi. Hacıların Mina'dan ve kaldıkları otelden Cemarat'a gelişlerinde yoğunluk yaşanmadığı görülüyor.

Hacılar üç şeytan taşlama alanına yedişer taş atarak ibadetlerini yerine getiriyor.

Arafattan ayrılan hacılar, Müzdelife vakfesinden sonra yürüyerek geldikleri Mina'da dün Akabe Cemresi'nde şeytan taşlama (Büyük Şeytan) görevlerini yerine getirmişti.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününü de Mina'da geçirecek hacılar, burada her gün 3 şeytanı taşlayacak. Hacıların bayramın 4'üncü gününde de Mina'da şeytan taşlaması gerekiyor.

Harem sınırları içinde bulunan Mina’da, hacıların kurban bayramı günlerinde attıkları küçük taşların her birine ve bu taşların atıldığı üç ayrı yere cemre deniliyor.

Cemre kelimesinin çoğulu olan Cemerat, halk arasında küçük, orta ve büyük şeytan diye isimlendiriliyor.

Dini kaynaklara göre Birinci Cemre (Küçük Şeytan), şeytanın Hazreti İbrahim'e üçüncü olarak görünüp taşlandığı yer. İkinci cemre (Orta Şeytan), şeytanın İbrahim Peygambere ikinci olarak görünüp taşlandığı nokta. Üçüncü cemre Akabe Cemresi (Büyük Şeytan) ise, şeytanın Hazreti İbrahim'e birinci olarak görünüp taşlandığı mekanın adı. Bayramın birinci günü, sadece büyük şeytan denilen Akabe Cemresi’ne yedi taş atılıyor.