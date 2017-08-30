  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Hacı adayları Mina yolunda

Hac ibadetini yapmak üzere kutsal mekanlara gelen yaklaşık 2 milyon hacı adayı, Mina'ya hareket etmeye başladı.

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Hacı adayları Mina yolunda

Hazreti Muhammed'in sünneti üzere Mina'ya akın eden 2 milyona yakın hacı adayı, yarın güneşin doğuşundan sonra Arafat'a doğru hareket edecek.

İslam kaynaklarında 'Terviye günü' olarak adlandırılan, hicri takvime göre zilhiccenin 8'inci gününde Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek isteyen hacı adayları geceyi geçirmek üzere Mina'ya gidiyor.

Mina'nın önemi

Hac ibadeti içinde önemli bir yeri olan Mina, Kabe'ye 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Hazreti Muhammed'in veda haccını eda ederken Mina'da bulunduğu esnada Nasr suresinin nazil olduğu mekan, iki tarafı yüksek dağlar ile çevrili bir vadinin içinde yer alıyor.

Etiketler: Mekke, kutsal topraklar, hac ibadeti, Mina
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