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Hac izni olmayan yaklaşık yarım milyon kişi Mekke'ye giremedi

Mekke çevresinde yapılan kontrollerde yarım milyona yakın kişi hac izni olmadığı için şehre alınmadı.

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Hac izni olmayan yaklaşık yarım milyon kişi Mekkeye giremedi

Suudi Arabistan'ın Mekke kenti çevresinde yapılan kontrollerde hac vizesi ve izni bulunmadığı belirlenen yarım milyon civarında kişinin şehre alınmadığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mina bölgesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, bu yıl hac mevsiminin ilk aşaması olan hacıların kutsal topraklara ulaşması işleminin başarı ile tamamlandığını, hac vizesi ve izni olmadan Mekke-i Mükerreme'ye girmeye çalışan 459 bin kişinin ise engellendiğini söyledi.

İzdiham yaşanmaması için gerekli hazırlık ve tedbirlerin alındığını ifade eden Turki, şehrin 17 bin civarındaki güvenlik kamerasıyla izleneceğini,100 binden fazla güvenlik personelinin görev yapacağını, bunun yanı sıra helikopterler ile havadan yapılacak kontroller ile yoğunluk yaşanan bölgelere erken müdahale edilip, yoğunluğun azaltılması için çalışılacağını belirtti.

Hacı adaylarını 19 bin 500 otobüs taşıdı

Basın toplantısında açıklama yapan Hac Bakanlığı Sözcüsü Hatem bin Hüseyin Kadi, hacı adaylarının kutsal topraklara ulaşması işleminde 19 bin 500 otobüsün kullanıldığını, Medine ve Cidde'ye gelen misafirlerin Mekke'ye ulaştırılması için 38 bin seferin başarı ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu geceden itibaren 9 bin otobüsün hacı adaylarını Mina'ya taşımaya başlayacağını vurgulayan Kadi, yarından itibaren de hacı adaylarının Arafat'a doğru yürüyüşe geçeceklerini, çadırlarda hijyen, gıda ve diğer malzeme kontrollerinin de bakanlık tarafından tamamlandığını dile getirdi.

'Kolera vakasına rastlanmadı'

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Meşal bin Abdurrahman Rubeyan, bu yıl bulaşıcı hastalıklar ile ilgili gerekli kontrollerin yapıldığını, hacı adayları arasında şu ana kadar kolera vakasına rastlamadıklarını söyledi.

Bakanlık olarak sınır kapılarında bulaşıcı hastalık kontrollerinin yapıldığını söyleyen Rubeyan, koleranın altyapı yetersizliği ve temiz içme suyunun bulunamaması nedeniyle yaşandığını, Suudi Arabistan'ın da bu konuda probleminin olmadığını söyledi.

Rubeyan açıklamasında ayrıca kutsal mekanlarda bu yıl 155 sağlık merkezi, 25 hastane, 100 ambulans ve 286 güneş çarpması tedavi odası ile hacılara hizmet vereceklerini ifade etti.

Suudi Arabistan, hac mevsiminde yaşanacak izdiham ve benzer olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ülke dışından gelecek hacı adaylarına hac vizesi uyguladığı gibi ülke içindeki yabancılar ve kendi vatandaşlarına da hac izni çıkarmalarını zorunlu kılıyor. 

Etiketler: Mekke, medine, Hacı adayları, Hac, hac vazifesi
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