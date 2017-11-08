'Güvenlik ve caydırıcılık için NATO komuta yapısı güncellenmeli'

NATO üyelerinin savunma bakanlarını 2 günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısından önc eGenel Sekreter Jens Stoltenberg basına açıklamalarda bulundu.

Savunma bakanlarının gelecek sene Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi için ön hazırlık çalışmalarında bulunacağını belirten Stoltenberg, NATO'nun 21'inci yüzyılda ortaya çıkan sınamalar karşısında daha güvenli bir dünya sağlamak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

NATO'nun belkemiği olan komuta yapısının değişen güvenlik koşulları çerçevesinde uyarlanması gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, savunma bakanlarının bu çerçevede bir taslak üzerinde anlaşma sağlayacağını kaydetti.

Stoltenberg, bu kapsamda Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki deniz yolu iletişim hatlarının korunması ve Avrupa genelinde NATO birliklerinin hareketinin kolaylaştırılması için iki yeni komuta merkezi inşa edileceğini ancak bu merkezlerin hangi ülkeye yerleştirileceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

"Kuzey Kore bağlamında Rusya ve Çin'e özel rol düşüyor"

Stoltenberg, toplantı kapsamında ele alacakları diğer konunun Kuzey Kore'nin nükleer programı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırımlarının tam olarak ve şeffaf şekilde uygulanması gerektiğine işaret eden Stoltenberg, "Bu çerçevede hem Kuzey Kore'ye komşu ülkeler oldukları hem de BMGK'nın daimi üyeleri oldukları için Rusya ve Çin'e özel rol düşüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA