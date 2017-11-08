  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.895
    EURO 4.52
  • BIST 111317.04
    ALTIN 160.407
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Güvenlik ve caydırıcılık için NATO komuta yapısı güncellenmeli'

'Güvenlik ve caydırıcılık için NATO komuta yapısı güncellenmeli'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Güvenlik ve caydırıcılık sağlayabilmek için NATO komuta yapısının mevcut koşullar çerçevesinde güncellenmesi gerekiyor" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güvenlik ve caydırıcılık için NATO komuta yapısı güncellenmeli

NATO üyelerinin savunma bakanlarını 2 günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısından önc eGenel Sekreter Jens Stoltenberg basına açıklamalarda bulundu.

Savunma bakanlarının gelecek sene Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi için ön hazırlık çalışmalarında bulunacağını belirten Stoltenberg, NATO'nun 21'inci yüzyılda ortaya çıkan sınamalar karşısında daha güvenli bir dünya sağlamak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

NATO'nun belkemiği olan komuta yapısının değişen güvenlik koşulları çerçevesinde uyarlanması gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, savunma bakanlarının bu çerçevede bir taslak üzerinde anlaşma sağlayacağını kaydetti.

Stoltenberg, bu kapsamda Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki deniz yolu iletişim hatlarının korunması ve Avrupa genelinde NATO birliklerinin hareketinin kolaylaştırılması için iki yeni komuta merkezi inşa edileceğini ancak bu merkezlerin hangi ülkeye yerleştirileceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

 "Kuzey Kore bağlamında Rusya ve Çin'e özel rol düşüyor"

Stoltenberg, toplantı kapsamında ele alacakları diğer konunun Kuzey Kore'nin nükleer programı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırımlarının tam olarak ve şeffaf şekilde uygulanması gerektiğine işaret eden Stoltenberg, "Bu çerçevede hem Kuzey Kore'ye komşu ülkeler oldukları hem de BMGK'nın daimi üyeleri oldukları için Rusya ve Çin'e özel rol düşüyor." diye konuştu.  

Kaynak: AA 

Etiketler: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER