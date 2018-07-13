Güvenlik tatbikatında binadan atılan üniversite öğrencisi öldü

Hindistan'ın güneyinde Tamil Nadu eyaletinde Ulusal Afet Yönetimi'nin yaptığı tatbikat sırasında eğitimci, isteksiz davranan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı, arkadaşlarının tuttuğu güvenlik ağına atlaması için itti.
Polis, N. Logeshwari'nin binadan aşağı düşerken başını 1. katın çıkıntısına çarparak ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kız öğrenciyi aşağı atan kişi gözaltında
Genç kızı aşağı iten eğitimci gözaltına alındı. Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA