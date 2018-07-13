  • 13 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.849
    EURO 5.647
  • BIST 89618.66
    ALTIN 193.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güvenlik tatbikatında binadan atılan üniversite öğrencisi öldü

Güvenlik tatbikatında binadan atılan üniversite öğrencisi öldü

Hindistan'da güvenlik tatbikatı sırasında üniversite binasından aşağı atılan genç kız öldü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güvenlik tatbikatında binadan atılan üniversite öğrencisi öldü

Hindistan'ın güneyinde Tamil Nadu eyaletinde Ulusal Afet Yönetimi'nin yaptığı tatbikat sırasında eğitimci, isteksiz davranan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı, arkadaşlarının tuttuğu güvenlik ağına atlaması için itti. 

Polis, N. Logeshwari'nin binadan aşağı düşerken başını 1. katın çıkıntısına çarparak ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kız öğrenciyi aşağı atan kişi gözaltında

Genç kızı aşağı iten eğitimci gözaltına alındı. Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA 

Etiketler: üniversite, hindistan, güvenlik tatbikatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER