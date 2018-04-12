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Guterres'ten BMGK daimi üyelerine çağrı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'ye olası müdahalesi konusunda, BMGK daimi üyelerine "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin." çağrısında bulundu.

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Guterresten BMGK daimi üyelerine çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Suriye'de kimyasal silah kullanımına devam edilmesi ve BM Güvenlik Konseyinde kimyasal silah kullanımının soruşturulması konusunda birlik olmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısına ABD'nin askeri müdahaleyi gözden geçirmesiyle artan gerginliğe ilişkin BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin ile görüştüğünü aktardı.

Bu temaslarında, mevcut çıkmazın riskleri konusunda duyduğu endişeyi ilettiğini duyuran Guterres, konseyin daimi üyelerine "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin." çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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