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Guterres'ten ABD'nin Suriye planına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" kurma planına ilişkin konuştu.

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Guterresten ABDnin Suriye planına ilişkin açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Uluslararası toplumun birçok konuda başarısız olduğuna ve uzayıp giden çatışmalar ve terör konusuna dikkati çeken Guterres, "Ortadoğu'da bir kördüğüm ile, Kore Yarımadası'nda olası bir nükleer savaşla karşı karşıyayız." dedi.

İklim değişikiliğinin hızla ilerlediği, eşitsizliklerin, milliyetçiliğin arttığı konusunda uyaran Guterres, günümüz sorunları karşısında daha az nefret, daha fazla diyalog ve daha fazla uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.

Guterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" kurma planına ilişkin, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu." dedi.

Cenevre sürecinin canlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, Suriye'deki krizin askeri çözümle mümkün olamayacacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterr
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