Guterres'den Suriye'de siyasi çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştü. Başkent Riyad'daki bakanlık binasındaki görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Guterres, konuşmasında Suriye, Yemen ve Libya'da yaşanan krizler ile Filistin-İsrail meselesine değindi.

Krizlerin her zaman siyasi çözümle bitirilmesinin önemine vurgu yapan Guterres, Filistin-İsrail krizinin çözümüne de ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. BM Genel Sekreteri, her iki tarafın da barış içerisinde yaşaması için "iki devletli çözüm"ün hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Suriye krizi

Ziyareti sırasında Suudi Arabistan'daki Suriyeli muhalifler ile görüşmediğini dile getiren Guterres, ancak Suriyeli muhalifler ile rejimin yer alacağı Cenevre sürecinin canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Suriye'de askeri çözümden" yana olmadıklarını, tüm Suriyelileri kapsayacak siyasi bir çözümden yana olduklarını, böylece dış müdahalelerin de sona ereceğini söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma bölgesine yönelik kimyasal saldırıya da değinen BM Genel Sekreteri Guterres, saldırının ardından uzamanların bölgeye ulaşması için çaba sarf ettiklerini ve Suriye rejiminin oraya giden uzmanlara her türlü kolaylığı sağlamak zorunda olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres Yemen'deki gelişmelere ilişkin ise Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda çocukların silahlandırılmasının insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekti.,

Suriye'de "Arap gücü oluşturulması" iddiası

Suudi Arabistanlı Bakan Cubeyr de Guterres'in ülkedeki temasları hakkında bilgi verdi.

BM'nin çalışmalarına saygı duyduklarını ifade eden Cubeyr, Birleşmiş Milletler ile aralarındaki ilişkinin iyi olduğunu ve bunun kendilerince de çok ciddiye alındığını kaydetti.

Bakan Cubeyr, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden mali destek talep edileceği yönündeki iddialara ilişkin ise şunları söyledi:

"(Eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu. Dolayısıyla bu konuda da Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır. Suriye'nin doğusunda oluşturulacak güçlerin türü veya nereden geleceği konusu ise halihazırda tartışma aşamasındadır."

Kaynak: AA