Guterres: Yeryüzünde cehennemi durdurmanın zamanı geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Cenevre şehrindeki İnsan Hakları Konseyi'ne katıldı.

Konseyin 37. oturumunda açılış konuşmasını yapan Guterres, Şam’ın Doğu Guta bölgesinde yaşananlara ilişkin "yeryüzünde cehennemi durdurmanın zamanı geldi" dedi.

Guterres, konuşmasında ilk olarak BM Güvenlik Konseyi'nin Pazar günü oybirliği ile onayladığı Suriye'de 30 günlük insani ateşkes kararına değindi.

Sonucu memnuniyetle karşıladığını söyleyen Guterres, konsey kararlarının "etkili bir şekilde uygulanması halinde anlamlı" olduğunu da ekledi.

Guterres, BMGK'da alınan ateşkes kararının derhal uygulanması için çağrıda bulundu.

Guterres ayrıca, insani yardım ve hizmetlerin güvenli, engelsiz ve sürekli olarak sunularak hasta ve yaralıların tahliye edilmesini istedi.

Şam'da yaşayan aktivistler, hava saldırılarının azalmasına rağmen BMGK'nin ateşkes kararının ardından pazar günü gerçekleştirilen bombardımanlarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Doğu Guta'da bir hafta süren şiddetli hava saldırılarında 500'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, onlarca siivl yaralanmıştı.

'İnsani ateşkes' kararı

BM Güvenlik Konseyinde oy birliğiyle kabul edilen karar ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun ''alarm verdiği'' Doğu Guta da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'daki kuşatmaların kaldırılması talebinde bulunulmuştu.

Karara göre, Suriye'de DEAŞ, el-Kaide, Nusra Cephesi ve BMGK tarafından belirlenen diğer terörist gruplar ile bunlarla bağlantılı birey ve gruplara yönelik askeri operasyonlara devam edilecek.

Suriye'de bütün taraflarlardan ''gecikmeden'' bütün askeri faaliyetlerini durdurması isteniyor ancak ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz bilinmiyor.

Kaynak: AP, AA