  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Guterres: Yeni bir krizin çıkması yıkıcı sonuçlara neden olur

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bölgede yeni bir krizin çıkması yıkıcı sonuçlara neden olur." dedi.

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Guterres: Yeni bir krizin çıkması yıkıcı sonuçlara neden olur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve İran arasında artan gerginliğe ve Lübnan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan, Lübnan ve bölgede nüfuz sahibi ülkelerden yetkililerle siyasi ve diplomatik seviyede yoğun temaslarda bulunduğuna dikkati çeken Guterres, Lübnan'da yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu söyledi.

Lübnan'ın birlik ve istikrarının korunmasının önemini vurgulayan Guterres, "Lübnan'da barışın korunmasını istiyoruz. Bölgede yeni bir krizin çıkması yıkıcı sonuçlara neden olur. Umarız bölgede trajik sonuçlar doğuracak gerginlik görmeyiz." dedi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, kurduğu hükümetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Hariri'nin kurduğu 30 sandalyeden oluşan ulusal birlik hükümetinde Hizbullah örgütünün 2 bakanı bulunuyordu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Guterres, lübnan, Hariri
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