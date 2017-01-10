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Guterres: BM'nin itibarını ve nüfuzunu güçlendirmemiz gerek

BM Genel Sekreteri Guterres, BM'ye strateji, yapı ve operasyonlarında değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu.

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Guterres: BMnin itibarını ve nüfuzunu güçlendirmemiz gerek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin görevinin savaşları engellemek olduğunu hatırlatarak, barışın sağlanması için örgütün strateji, yapı ve operasyonlarında değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne ilk hitabında, BM'nin önceliğinin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu vurguladı.

Kriz bölgelerindeki milyonlarca insanın BM Güvenlik Konseyi'ne bel bağladığını ancak krizleri önlemek yerine çok fazla zaman ve kaynak harcandığına dikkati çeken Guterres, "İnsanlar çok büyük bedeller ödüyor." dedi.

BM'nin yeni bir yaklaşım belirlemesi gerektiğininin önemine işaret eden Guterres, "Birleşmiş Milletler savaşları önlemek için kuruldu. Barışı sağlamak için tutumumuzu gözden geçirmeli, strateji, yapı ve operasyonlarımızda değişikliğe gitmeliyiz." ifadesini kullandı.

Guterres, üye ülkeler birbirine güvenmediği için krizleri önleme konusunda birçok fırsatın kaçırıldığını belirterek, "Bugün liderlik ortaya koyarak, barışı öncelik vererek, Birleşmiş Milletler'in itibarını ve nüfuzunu güçlendirmemiz gerek." şeklinde konuştu. AA

Etiketler: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi
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