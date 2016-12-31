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''Gürcistan'ın egemenliğine saygı istiyoruz''

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Rusya'nın Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

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Gürcistanın egemenliğine saygı istiyoruz

Kvirikaşvili, devlet televizyonu Kanal 1'de çıktığı programda 2016 yılını değerlendirdi.

Programda Gürcistan'ın iç ve dış politikasını, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci ve Rusya ile Gürcistan arasındaki ilişkilere değinen Kvirikaşvili, Gürcistan'ın kararlarına saygı gösterdiği sürece Moskova yönetimiyle bazı meselelerin müzakere edilebileceğini belirtti.

Kvirikaşvili, konuşmasında Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini vurgulayarak, "Rusya, sınırlarının güneyinde dost bir ülke istiyorsa, Gürcistan'ın kararlarına saygı göstermelidir. Müzakere sürecinde bazı konular görüşülebilir, ancak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda hiçbir şekilde uzlaşma olamaz." ifadelerini kullandı.

Etiketler: gürcistan, egemenlik, saygı, rusya, çağrı, dost ülke
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