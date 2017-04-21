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Gürcistan'dan Rusya'ya Kırım tepkisi

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını kınadıklarını bildirdi.

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Gürcistandan Rusyaya Kırım tepkisi

Gürcistan'a 2 günlük resmi ziyaret için gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Mikheil Janelidze'yle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen Janelidze ve Klimkin görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

İkili görüşmenin ardından Gürcistan ve Ukrayna'nın 25 yıllık diplomatik ilişkileri ile ilgili bir memorandum imzalandı.

İmza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze, iki ülke arasında çok yakın iş birliği ve dostane ilişkilerin mevcut olduğunu belirtti.

Gürcistan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü açısından benzer sorunları yaşadıklarını kaydeden Mikheil Janelidze, ikili görüşmede bu konuyu da ele aldıklarını ifade etti.

Janelidze, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi konusunda ise "Biz Kırım Özerk Cumhuriyeti'yle Sivastopol kentinin işgal ve ilhak edilmesini, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın doğusundaki saldırgan faaliyetleri ile yasa dışı eylemlerini şiddetle kınıyoruz." dedi. 

Etiketler: rusya, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, gürcistan
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