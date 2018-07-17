Gürcistan'dan Putin'e tepki: İşgal polikasını doğruladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki’de yaptığı tarihi zirvenin ardından Fox News televizyonuna konuştu.

"Olumsuz tepkiler vereceğiz"

Putin NATO’nun sınırlarına ilerlemesinin bir tehdit olduğunu söyledi.

"Rusya olarak Ukrayna ile Gürcistan’ın NATO’ya dâhil edilmesine son derece olumsuz tepkiler vereceğiz."

"İşgal politikasını doğruladı"

Putin'in bu sözlerine Gürcistan tarafından tepki gecikmedi, Parlamento Başkan Yardımcısı Gia Volski NATO üyeliklerinin Rusya’nın stratejik çıkarlarına ters düştüğünden bahsetti.

“Putin işgal politikasını bu ifadeyle doğruladı. Bir milletvekili olarak, Gürcistan’ın uzun vadede güvenliğinden dolayı bu örgüte katılmak istediğimizi söyleyebiliriz ve kimseye karşı saldırganlık düşünmüyoruz.”

"Gürcistan bir gün NATO üyesi olacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile basın toplantısında Gürcistan’ın bir gün NATO üyesi olacağını ilan etmişti.

"NATO'nun genişmelesi sorunları çözmez"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Gürcistan’ın NATO’ya katılma ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:

“NATO’nun genişlemesi terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, iklim değişikliği, organize suç örgütleri gibi temel sorunları çözmez.”

Kaynak: İHA