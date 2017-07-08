  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Gürcistan'dan iltica talebinden bulunan FETÖ'cüye ret

Gürcistan'dan iltica talebinden bulunan FETÖ'cüye ret

Gürcistan'ın, ülkede mayıs ayında tutuklanan FETÖ'ye ait okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk'un ve ailesinin sığınma talebini reddettiği bildirildi.

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Gürcistandan iltica talebinden bulunan FETÖcüye ret

Gürcistan'ın, ülkede mayıs ayında tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk'un ve ailesinin sığınma talebini reddettiği bildirildi.

Gürcistan Mülteci ve Göçmen İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çabuk'un ve ailesinin sığınma talebinin kabul edilmediği belirtildi. Açıklamada, başkent Tiflis'te 24 Mayıs'ta tutuklanan Çabuk'un Türkiye'ye iade edilmesinde insan hakları açısından tehlike görülmediği kaydedildi. Bakanlık, Çabuk'un ailesinin yaptığı "koruma" talebinin de kabul edilmediğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı Şota Rekviaşvili de yapılan incelemelerin ardından Çabuk ve ailesine siyasi sığınma ile mülteci statüsü vermeyi gerek görmediklerini belirtti.

Çabuk'un başvurusu hakkında karar vermeden önce Türkiye'deki hapishanelerin son durumlarıyla ilgili uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili raporunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) diplomatik garantiler konusundaki ilgili standartlarını ve raporlarını incelediklerini dile getiren Rekviaşvili, "Yukarıdaki durumları analiz etttikten sonra, Gürcistan kanunlarına uygun olarak Bakanlık, Çabuk'a uluslararası koruma verilmesini uygun görmedi." dedi.

Rekviaşvili, Türkiye'nin hapishanelerinde insan hakları alanında endişe bulunmadığını ve insan haklarının ihlal edilmediğini vurgulayarak "Biz bu konuda 2015 ile 2017 arasında hazırlanan raporları inceledik. Raporların hepsi Türkiye'nin hapishanelerindeki durumların Avrupa standartlarına uygun olduğunu ve burada işkence olmadığını belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Çabuk'un Türkiye'ye iade edilme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Tiflis'te gözaltına alınan FETÖ'ye ait Gürcistan'daki Özel Demirel Koleji yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk, kaçma tehlikesi göz önünde bulundurularak 24 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Etiketler: gürcistan, fetö, PDY, Mustafa Emre Çabuk, Fetullah Gülen, fetöcüler
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