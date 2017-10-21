Gürcistan'da yerel seçimler yapıldı

Gürcistan'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi. Oy sayımına geçildi.

Gürcistan genelinde belediye başkanları, belediye meclis vekili ve üyelerini belirlemek için yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 20.00'de sona erdi ve oy sayım işlemi başladı.

Oy kullanma işlemin ardından, Gürcistan'daki televizyon kanallarında yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki "Gürcü Hayali Partisi" birinci sırada, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurduğu muhalefet partisi "Birleşik Ulusal Hareketi" ikinci sırada ve "Avrupalı Gürcistan Muhalefet Partisi ise üçüncü sırada yer alıyor.

Tiflis belediye başkanlığını, iktidardaki "Gürcü Hayali Partisi'nin Tiflis belediye başkanı adayı eski Enerji Bakanı Kakha Kaladze'nin kazanması bekleniyor.

Kaynak: AA