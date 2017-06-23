Gürcistan’da ramazanın son cuma namazı kılındı

Tiflis'te yaşayan, başkenti iş için veya turist olarak ziyaret eden Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Cuma Mescidinde toplandı.

Vaaz veren Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Türklerin ve Azerbaycanlıların yanı sıra farklı etnik kökenlerden Müslümanların da aralarında bulunduğu cemaate, ramazan ayında kardeşlik, sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın önemini anlatarak, herkese ramazan sonrasında da ihtiyaç sahiplerine yardım etme ve merhametli olma çağrısında bulundu.

Vaazın ardından Tiflis Cuma Mescidi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev cuma namazını kıldırdı