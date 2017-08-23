  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Gürcistan'da FETÖ üyesinin tutukluluk hali uzatıldı

Gürcistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulda yöneticilik yapan Mustafa Emre Çabuk'un tutukluluk hali uzatıldı.

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Gürcistanda FETÖ üyesinin tutukluluk hali uzatıldı

Gürcistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulda yöneticilik yapan Mustafa Emre Çabuk'un tutukluluk hali uzatıldı.

Tiflis Mahkemesinin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, FETÖ'ye ait Özel Demirel Koleji yöneticilerinden Çabuk'un Türkiye'ye iade edilmesi için 3 ay daha tutukluluk süresinin uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Çabuk'un tutukluluk halinin uzatılmasına ilişkin talebin savcılıktan geldiği kaydedildi.

Tiflis'te 23 Mayıs'ta gözaltına alınan Çabuk, kaçma tehlikesi göz önünde bulundurularak 24 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Bu süreçte Türkiye'ye iadesi gerçekleşmeyen Çabuk'un 3 ay sonunda yurt dışına kaçma tehlikesinin yeniden gündeme geleceğine vurgu yapılan açıklamada tutukluluk halinin 24 Kasım'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Çabuk'un Türkiye'ye iade edilmesi için sürecin devam ettiği öğrenildi.

Türkiye'de aranıyor

FETÖ üyeliğinden aranan Çabuk hakkında Türkiye'nin Gürcistan'a sunduğu dilekçede, zanlının FETÖ'nün talimatıyla Gürcistan'daki Demirel Koleji'nin hisselerini satmak veya saklamaktan arandığı belirtilmiş ve Çabuk terör örgütü üyeliğiyle suçlanmıştı.

Gürcistan hükümeti 8 Temmuz'da, Çabuk ve ailesinin sığınma talebini reddetmişti.

Etiketler: gürcistan, fetullahçı terör örgütü
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