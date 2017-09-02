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Gürcistan'da çok uluslu ortak askeri tatbikat

Gürcistan, ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Letonya, Ermenistan, Romanya ve Ukrayna'nın katılacağı çok uluslu ortak askeri tatbikat, 3-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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Gürcistanda çok uluslu ortak askeri tatbikat

Gürcistan, ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Letonya, Ermenistan, Romanya ve Ukrayna'nın katılacağı "Agile Spirit 2017" adlı çok uluslu ortak askeri tatbikat, 3-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Gürcistan Savunma Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, ülkenin Akhaltsikhe kentine yakın Orfolo askeri poligonunda yapılacak tatbikata, toplam bin 500 askerin katılacağı belirtildi.

Açıklamada, tatbikata katılacak ABD'li askerlerin ülkeye geldiği ifade edilerek, tatbikata, Gürcistan, ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Letonya, Ermenistan, Romanya ve Ukrayna'nın katılacağı kaydedildi. Tatbikat, ABD ve Gürcistan ortak girişimiyle düzenleniyor.

Öte yandan, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria'nın, tatbikata katılacak ülkelerin askeri ataşeleriyle bugün bir araya geldiği öğrenildi.

İzoria'nın ataşelerle yaptığı görüşmede, "Agile Spirit 2017" tatbikatının, Gürcistan ordusunun NATO ile uyumluluğunun artırılması, partner ülkelerle ortak çalışma imkanlarını güçlendirmesinin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı sağlamayı amaçladığını ifade ettiği belirtiliyor. AA

Etiketler: gürcistan, tatbikat
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