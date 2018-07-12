NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile düzenlediği basın toplantısında Gürcistan’ın bir gün NATO üyesi olacağını ifade etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. İkili görüşmelere de ev sahipliği yapan zirvede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile bir araya geldi. Stoltenberg ve Margvelashvili gerçekleştirdiği basın toplantısında Gürcistan’ın bir gün dünyanın en büyük güvenlik ittifakına katılacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, 29 ülkenin katıldığı NATO’nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydederek, "Gürcistan NATO üyesi olacak" dedi.

2008 yılında Rusya ve Gürcistan, bazı bölgelerin bağımsızlığını ilan edilmesiyle sonlanan küçük bir savaştan geçti.

Gürcistan'ın NATO operasyonlarına yaptığı önemli katkılarına rağmen, Rusya ile arasındaki sorunları çözmedikçe NATO’ya davet edilmesinin olasılığı düşük olarak görülüyor.

Kaynak: İHA