Gürcistan ile ABD arasında savunma iş birliği yapıldı

Açılış nedeniyle başkent Tiflis'in yakınlarındaki Vaziani askeri havaalanında tören düzenlendi. Törene, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, diplomatlar, Gürcü ve ABD'li askerler ile diğer davetliler katıldı.

Savunma Bakanı İzoria, burada yaptığı konuşmada, GDRP projesinin başlatılması ve CTC'nin açılışını "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. İzoria, "Bu programın başlatılması bizim stratejik ortağımız ABD ile olan askeri iş birliğimizi yeni bir aşamaya taşıyacak" dedi.

İzoria, CTC'de 3 yıl içinde Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nden 9 taburun eğitim göreceğini söyledi.

Gürcistan ile ABD'nin çok önemli bir stratejik ortak ve partner olduğunu söyleyen Orgeneral Scaparrotti ise "ABD, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve NATO ile entegrasyon sürecine somut bir şekilde destek veriyor" dedi.

Scaparrotti, Gürcistan ile askeri savunma alanında yaptıkları iş birliğinin, Karadeniz bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını savundu.

Kaynak: AA