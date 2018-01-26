Gürcistan FETÖ mensubunun sığınma talebini reddetti

Gürcistan Temyiz Mahkemesi, 24 Mayıs 2017'de tutuklanan FETÖ'cü Çabuk'un sığınma talebini kabul etmedi.

Mülteci ve Göçmen İşleri Bakanlığı, Çabuk ve ailesinin geçen yıl yaptığı sığınma talebini kabul etmemiş ve Çabuk'un Türkiye'ye iadesinin insan hakları açısından tehlikeli görülmediğini açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasının ardından Tiflis Şehir Mahkemesine kararın iptali için başvuran Çabuk'un avukatlarının, iptal talebi reddedilmişti. Bunun üzerine FETÖ'cü Çabuk'un avukatları kararı Temyiz Mahkemesine taşımıştı.

Çabuk'un Türkiye'ye iade edilme işlemleri devam ediyor

FETÖ'ye ait Özel Demirel Kolejinin yöneticilerinden Çabuk, geçen yıl Tiflis'te gözaltına alınmıştı. Çabuk, kaçma tehlikesi göz önünde bulundurularak geçen yıl 24 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Çabuk'un Türkiye'ye iade süresinin 24 Şubat'ta tamamlanması öngörülüyor. Bu arada, söz konusu okulun lisansı geçen yıl iptal edilmişti.

Kaynak: AA