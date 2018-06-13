  • 13 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.623
    EURO 5.463
  • BIST 93504.76
    ALTIN 192.905
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gürcistan Başbakanı istifa etti

Gürcistan Başbakanı istifa etti

Gürcistan'da Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, görevinden ayrıldı. İstifasına gerekçe olarak, kendi partisinin lideri ile anlaşmazlığa düşmesini gösterdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gürcistan Başbakanı istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvilikaşvili, iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisine mensup.

Ancak istifa gerekçesinde, kendi partisinin lideri olan, eski Başbakan Bidzina İvanişvili ile anlaşmazlığa düştüğünü söyledi.

Basın toplantısında bütün kabinesiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Ayrıntılı bilgi vermedi. Yeni kabineyi İvanişvili'nin kurması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda milyarder işadamı.olan Bidzina İvanişvili, geçen ay partisinin başına tekrar seçilmişti.

2013 yılında başbakanlıktan ve parti başkanlığından ayrılmasına rağmen, perde gerisinde ülkeyi ve partiyi yönettiği ileri sürülüyordu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: gürcistan, Giorgi Kvirikaşvili
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER