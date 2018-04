Güney'den Kuzey Kore'ye barış anlaşması çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor" dedi.

Anlaşmanın Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesine bağlı olduğunu vurgulayan Moon, "Kuzey Kore'yi normalleştiren bir barış rejimi yaratma konusuna ulaşmanın çok zor olmayacağını düşünüyorum. ABD, Kuzey Kore ekonomisinin gelişmesi için uluslararası yardımlar sağlıyor" dedi.

Trump "Vazgeçebilirim" mesajı verdi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump zirveyle ilgili, "(Kim ile) Çok başarılı bir görüşme yapmayı umuyorum. Eğer bunun verimli olmayacak bir toplantı olacağını düşünürsem, katılmayacağız" dedi.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!