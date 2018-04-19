Güney'den Kuzey Kore'ye barış anlaşması çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor" dedi.

Anlaşmanın Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesine bağlı olduğunu vurgulayan Moon, "Kuzey Kore'yi normalleştiren bir barış rejimi yaratma konusuna ulaşmanın çok zor olmayacağını düşünüyorum. ABD, Kuzey Kore ekonomisinin gelişmesi için uluslararası yardımlar sağlıyor" dedi.

Trump "Vazgeçebilirim" mesajı verdi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump zirveyle ilgili, "(Kim ile) Çok başarılı bir görüşme yapmayı umuyorum. Eğer bunun verimli olmayacak bir toplantı olacağını düşünürsem, katılmayacağız" dedi.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Nisan 2018

Buzları eriten adımlar

Güney ve Kuzey Kore, Nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve yapma konusunda anlaşmıştı.

Kuzey Kore yönetimi, Güney'e karşı nükleer silah kullanmama, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurma sözü vermişti.

İki ülke ayrıca liderler arasında istişareler yapmak ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar vermişti.

Kaynak: AFP