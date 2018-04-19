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Buradasınız : » » Güney'den Kuzey Kore'ye barış anlaşması çağrısı

Güney'den Kuzey Kore'ye barış anlaşması çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile önümüzdeki hafta yapacakları zirve öncesinde açıklama yaptı.

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Güneyden Kuzey Koreye barış anlaşması çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor" dedi.

Anlaşmanın Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesine bağlı olduğunu vurgulayan Moon, "Kuzey Kore'yi normalleştiren bir barış rejimi yaratma konusuna ulaşmanın çok zor olmayacağını düşünüyorum. ABD, Kuzey Kore ekonomisinin gelişmesi için uluslararası yardımlar sağlıyor" dedi.

Trump "Vazgeçebilirim" mesajı verdi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump zirveyle ilgili, "(Kim ile) Çok başarılı bir görüşme yapmayı umuyorum. Eğer bunun verimli olmayacak bir toplantı olacağını düşünürsem, katılmayacağız" dedi.

 

Buzları eriten adımlar

Güney ve Kuzey Kore, Nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve yapma konusunda anlaşmıştı.

Kuzey Kore yönetimi, Güney'e karşı nükleer silah kullanmama, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurma sözü vermişti.

İki ülke ayrıca liderler arasında istişareler yapmak ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar vermişti.

Kaynak: AFP

Etiketler: nükleer, Kuzey Kore, güney kore, barış anlaşması
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