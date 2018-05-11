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Güney Yarım Küre'nin en büyük dalga boyu 23,8 metre

Yeni Zelanda'nın Campbell Adası'nda bir şamandıradan ölçülen 23,8 metrelik dalga Güney Yarım Küre'nin en büyük dalgası olarak kayıtlara geçti.

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Güney Yarım Kürenin en büyük dalga boyu 23,8 metre

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada, mart ayında Campbell Adası'na yerleştirilen bir şamandıradan 23,8 metre yüksekliğinde bir dalga ölçüldüğü belirtildi.

Deniz bilimci Dr. Tom Durrant, sekiz katlı bina yüksekliğindeki dalganın şimdiye kadar şamandıradan ölçülen en yüksek dalga olduğunu söyledi.

Durrant, bu büyük dalganın alçak basınç sistemi ve kuvvetli fırtına nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Avustralya'nın Tasmanya eyaletinde 2012 yılında ölçülen 22 metrelik dalga Güney Yarım Küre'nin en yüksek dalgası olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tom Durrant, samandıra, deniz, dalga, Campbell Adası
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