Güney ve Kuzey Kore, ortak bir konser daha gerçekleştirdi

NK News'un aktardığına göre başkent Pyongyang’daki Ryugyong Jong Ju Yong Gymnasium’da Güney Koreli sanatçılar ve Kuzey Koreli Samciyon Orkestrası konser verdi.

‘Hepimiz biriz’ adlı konserde, Güney Kore tarafının sunucusu Seohyun, Kuzey Kore şarkısı ‘Blue Willow Tree’yi söyledi.

Kore sanatçıları el ele tutuşup ‘Until We Meet Again’ (Bir Daha Görüşene Dek) ve ‘Our Wish is Reunification’ (Arzumuz Birleşmek) şarkılarını söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, bugünkü konsere katılmadı.

Kaynak: Reuters