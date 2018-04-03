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Buradasınız : » » Güney ve Kuzey Kore, ortak bir konser daha gerçekleştirdi

Güney ve Kuzey Kore, ortak bir konser daha gerçekleştirdi

Güney Koreli şarkıcılar, Kuzey Kore’de bugün de ortak konser verdi. Konserde iki ülkenin birleşmesine dair şarkılar söylendi.

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Güney ve Kuzey Kore, ortak bir konser daha gerçekleştirdi

NK News'un aktardığına göre başkent Pyongyang’daki Ryugyong Jong Ju Yong Gymnasium’da Güney Koreli sanatçılar ve Kuzey Koreli Samciyon Orkestrası konser verdi.

‘Hepimiz biriz’ adlı konserde, Güney Kore tarafının sunucusu  Seohyun, Kuzey Kore şarkısı ‘Blue Willow Tree’yi söyledi.

Kore sanatçıları el ele tutuşup ‘Until We Meet Again’ (Bir Daha Görüşene Dek) ve ‘Our Wish is Reunification’ (Arzumuz Birleşmek) şarkılarını söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, bugünkü konsere katılmadı.

Kaynak: Reuters 

Etiketler: Kuzey Kore, güney kore
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