Güney Sudanlı muhalifler başkanlık süresinin uzatılmasına karşı

Muhalif grubun sözcüsü Lam Paul Gabriel, barış görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte başkanlık görev süresinin uzatılmasını yasa dışı ve barış karşıtı olarak gördüğünü söyledi.

"Ateşkese rağmen durmaksızın saldırı halindeler"

Gabriel, "Bu hareket, rejimin barış karşıtı olduğunun ve devam eden görüşmeleri sona erdirmek istediğinin açık kanıtı" dedi.

Ateşkes anlaşmasının hükümet tarafından ihlal edildiğini ileri süren Gabriel, "Ateşkes imzalamalarına rağmen muhalif cephe pozisyonlarına durmaksızın bir saldırı halindeler" diye konuştu.

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar arasında geçen hafta imzalanan kalıcı ateşkes anlaşması, yürürlüğe girdikten saatler sonra ihlal edilmişti.

Muhalifler ve hükümet güçleri ateşkes ihlallerinden karşı tarafı sorumlu tutmuştu.

Görev süresi ağustosta bitiyor

Cuba hükümeti, Devlet Başkanı Mayardit ve parlamentonun ağustos ayında sona erecek görev süresinin 3 yıl uzatılması için dün anayasa değişikliği teklifi sunmuştu.

Hartum'da yürütülen barış müzakereleri kapsamında, geçen hafta, Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören bir barış anlaşmasına imza atmıştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Kaynak: AA