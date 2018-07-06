Güney Sudan'daki iç savaşın tarafları anlaşma imzaladı

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Hartum'da düzenlenen imza töreninde konuştu.

"Anlaşma, tarafların düşmanlığa son vermesini, tüm rehinelerin ve alıkonulanların serbest bırakılmasını, vatandaşların seyahat özgürlüğünün ve ürünlerin taşınma serbestliğinin sağlanmasını ve insani durumlar için kapıların açılmasını öngörüyor."

Geçiş dönemi öncesi düzenlemelerin, şehrin her yerinin askeri görüntülerden temizlenmesini, silahların toplatılmasını, tüm güçlerin ulaşımı kolay yerde toplanması gibi hususları kapsadığını anlatan Ed-Derdiri Muhammed Ahmed şunları söyledi:

"Son barış anlaşmasının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından herkesin silahı bir kenara koyması gerek. Güney Sudan'da istikrar ve sükûnet vakti. Hartum'da imzalanan barışın halk arasında gerçekleştiğini görmemiz için daha çok çaba sarf etmemiz gerekiyor."

Anlaşmanın uygulama aşamaları ve şekliyle ilgili bilgi verilmedi

Ahmed, güvenlik düzenlemeleri anlaşmasının uygulanma aşamaları ve şekliyle ilgili bilgi vermedi.

İmza töreninde Sudan Savunma Bakanı Avad Muhammed bin Avf, Güvenlik ve İstihbarat Servisi Müdürü Salah Abdullah Muhammed Salih, Emniyet Genel Müdürü Haşim Osman el-Hüseyin ile Güney Sudan'dan üst düzey yetkililer hazır bulundu.

Hartum'da yürütülen barış müzakereleri kapsamında, geçen hafta, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, 27 Haziran'da kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören bir barış anlaşmasına imza atmıştı. Barış anlaşmasından bir gün sonra ise güvenlik düzenlemeleri görüşmeleri başlamıştı.

Güney Sudan'da ne olmuştu ?

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Kaynak: AA