Güney Sudan'da 1,2 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya

Güney Sudan'dan son 4 yılda 2 milyon kişinin kaçmasına rağmen 7 milyonluk nüfusun ülkede kaldığı ve kalan kişilerin neredeyse üçte ikisinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ülkede 1,2 milyon kişinin kıtlığın bir adım gerisinde olduğunu söyledi.

BM Barış Gücü Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix de Güney Sudan'da güvenlik açısından "istikrarsız" durumun söz konusu olduğuna dikkati çekerek, muhalifler ve hükümet güçleri arasında artan çatışmalar konusunda uyardı.

Lacroix, ülkede çatışmalara bağlı yağmalama, sivillerin öldürülmesi, keyfi gözaltılar ve cinsel şiddet gibi insan hakları ihlallerinin sürdüğüne işaret ederek, BM Güvenlik Konseyine "tetikte kalması, şiddetin sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi bir uzlaşı için daha çok çaba göstermesi" çağrısında bulundu.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki gerilimle iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA