Güney Sudan iç savaşında kalıcı ateşkes ilan edildi

Sudan Dışişleri Bakanı El-Dirdiri Muhammed Ahmed, Hartum'da yürütülen barış müzakereleri kapsamında Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar'ın barış anlaşmasına imza attığını söyledi.
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in katılımıyla imzalanan anlaşma kapsamında 72 saat içinde kalıcı ateşkesin sağlanacağını belirten Ahmed, sonrasında ise mahkumların serbest kalacağını ve geçici hükümetin kurulacağını belirtti.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
Çatışmalar sonrasında IGAD tarafından yeniden başlatılan müzakere çabaları ise sonuç vermemişti.
Kaynak: AA