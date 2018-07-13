Güney Sudan Devlet Başkanı'nın görev süresi uzadı

Güney Sudan Parlamentosu, gerçekleştirdiği oturumda geçiş döneminin uzatılması ve Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in görev süresinin üç yıl daha uzatılmasına 440 milletvekilinden 255'inin onay vermesiyle kabul etti.

Devlet başkanının görev süresinin uzatılması kararının, Güney Sudan Devleti ile muhalifler arasında devam eden barış görüşmeleri sırasında gelmesi dikkat çekti.

2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılan Güney Sudan’da, 2013'ten bu yana hükümet güçleri ile muhalefet arasındaki iç savaş devam ediyor.

Öte yandan, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir önderliğinde Hartum'da başlatılan barış görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması ve alınan kararların açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA