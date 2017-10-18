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Güney Kore'nin 372 milyon dolarlık yatırımına DEAŞ engeli

Güney Kore'de devlete ait doğalgaz şirketi KOGAS'ın Irak'ta güvenlik riski taşıyan bölgelere yaptığı yatırımlardan ötürü 372 milyon dolar zarara uğradığı bildirildi.

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Güney Korenin 372 milyon dolarlık yatırımına DEAŞ engeli

Güney Kore'de devlete ait doğalgaz şirketi KOGAS'ın Irak'ta güvenlik riski taşıyan bölgelere yaptığı yatırımlardan ötürü 372 milyon dolar zarara uğradığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, KOGAS'ın 2010'da Bağdat'ın güneydoğusundaki Akkas ve Mansuriye'de işletim hakkını kazandığı iki doğalgaz sahasına yaptığı 372 milyon dolarlık yatırımın, bölgenin 2014'ten sonra DEAŞ'ın eline geçmesiyle karşılıksız kaldı.

Muhalefetteki Halk Partisi milletvekili Son Kum-ju, son 5 yıla ait yatırım raporlarına göre, şirketin DEAŞ kaynaklı güvenlik risklerinin en belirgin halde geldiği dönemde dahi bölgeye yatırım yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Irak'taki yatırımlarının karşılığını alamayan şirketin mali durumunun kötüye gittiği ve borçluluk oranının geçen yıl itibarıyla yüzde 325'e ulaştığı kaydedildi.

Son, "Bu astronomik kayıpları, şirketin kendi gayretleriyle telafi etmesi mümkün değil. Hükümetin desteğine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014 başlarından itibaren Irak'ta yerleşim bölgelerini kontrolü altına almaya başlamıştı.

Etiketler: güney kore, kogas, Irak, DEAŞ
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