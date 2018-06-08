  • 08 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.491
    EURO 5.291
  • BIST 96723.39
    ALTIN 186.903
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güney Kore'den Rusya'ya üst düzey ziyaret

Güney Kore'den Rusya'ya üst düzey ziyaret

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 23-24 Haziran tarihlerinde Rusya'ya giderek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güney Koreden Rusyaya üst düzey ziyaret

Seul'daki Devlet Başkanlığı Mavi Ev'den yapılan açıklamaya göre Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan daveti kabul etti. 

Açıklamada, "Kore Yarımadası'nda atılan adımların sürmesi ve barışın gelişmesi, iki ülke arasındaki stratejik iletişim ve iş birliğini geliştirecektir" denildi.

İki lider  23-24 Haziran tarihlerinde Moskova'da bir araya gelecek. Bu buluşma ile 1999 yılından beri ilk kez bir Güney Kore Devlet Başkanı Rusya'yı ziyaret etmiş olacak.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, Putin, Moon Jae-in, güney kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER