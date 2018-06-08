Güney Kore'den Rusya'ya üst düzey ziyaret

Seul'daki Devlet Başkanlığı Mavi Ev'den yapılan açıklamaya göre Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan daveti kabul etti.

Açıklamada, "Kore Yarımadası'nda atılan adımların sürmesi ve barışın gelişmesi, iki ülke arasındaki stratejik iletişim ve iş birliğini geliştirecektir" denildi.

İki lider 23-24 Haziran tarihlerinde Moskova'da bir araya gelecek. Bu buluşma ile 1999 yılından beri ilk kez bir Güney Kore Devlet Başkanı Rusya'yı ziyaret etmiş olacak.

Kaynak: Reuters