Güney Kore'den Kuzey'e gözdağı

Güney Kore, hidrojen bombası denemesi yapan Kuzey Kore'ye cevap olarak balistik füze fırlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine karşılık olarak Hyunmoo balistik füzeleri ve F-15K savaş uçaklarını içeren askeri tatbikat düzenledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, kısa menzilli karadan karaya ve uzun menzilli havadan karaya 2 balistik füzenin açık denizdeki hedeflerini başarıyla vurduğunu bildirdi.

Diğer yandan Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), mecliste yapılan kapalı oturumda, Pyongyang'ın, ülkenin kuruluş yıl dönümü 9 Eylül'de ya da Kore İşçi Partisinin kuruluş yıl dönümü 10 Ekim'de Kuzey Pasifik'te kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatabileceği endişesini paylaştı. NIS, Kuzey'in bu füzeleri standart mermi yolunu izleyecek şekilde fırlatabileceğini aktardı.

Kuzey Kore, temmuz ayında 2 ICBM fırlatmış ancak Japonya gibi ülkelerin üzerinden geçmesini önlemek için füzelerin açısını yükseltmişti.

Pyongyang, geçen hafta ise orta menzilli Hwasong-12 füzesini fırlatmış, bu füze Japonya'nın üzerinden geçmişti.

Kuzey Kore dün sabah saatlerinde, kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denemesi yapmıştı.

Seul yönetimi, Pyongyang'ın 2006 yılından beri yaptığı 6'ncı nükleer denemenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güçlü nükleer deneme olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları ise denemenin 6,3 şiddetinde sarsıntıya yol açtığını duyurmuştu.