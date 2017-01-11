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Buradasınız : » » Güney Kore'den Kuzey Kore uyarısı

Güney Kore'den Kuzey Kore uyarısı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin şuan elinde 10 nükleer silah üretimi yapılabilecek seviyede plütonyum olduğunu bildirdi.

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Güney Koreden Kuzey Kore uyarısı

Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016 beyaz kağıtlarında, Kuzey Kore'nin 10 nükleer silah imal etmeye yetecek 50 kilogram plütonyumu olduğu belirtildi.

Beyaz kağıtlarda, Kuzey Kore'nin balistik füzelerin üzerine yerleştirilebilecek büyüklükte "minyatür" nükleer savaş başlıklarında ve uranyum üretme kapasitesinde kayda değer gelişme sağladığına dikkat çekildi.

Seul hükümeti, iki yıl süren savunma araştırmaları sonunda, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzelerinin (ICBM) ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerinin (SLBM) yarattığı tehlikeyi ilk kez doğrudan vurguladı.

Kuzey Kore'nin sahip olduğu plütonyum miktarının 2014'te 40 kilogram olduğu ve bu miktarda iki yıl içinde 10 kilogram artış görüldüğü kaydedildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, hafta başında, "kendilerinin belirleyeceği bir zamanda kıtalararası balistik füze fırlatılabileceğini" açıklamış, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ise böyle bir durumda "Kuzey Kore füzesini düşürebileceklerini" belirtmişti.

Kuzey Kore yönetimi, 2006 yılında başlayan nükleer denemelerinin beşincisini 9 Eylül 2016'da yapmıştı. Güney Kore ordusu, bunun Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olduğunu ve 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetiklediğini açıklamıştı. Amerikalı ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesi üzerine ülkeye daha fazla yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Etiketler: güney kore, Kuzey Kore, nükleer silah, plütonyum
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