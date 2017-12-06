Güney Kore'den dostluk mesajı

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon, resmi ziyareti kapsamında Seul’de bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın onuruna yemek verdi.

Güney Kore Başbakanı Lee burada yaptığı konuşmada, gün içinde yapılan heyetlerarası ve baş başa toplantıların çok verimli geçtiğini söyledi.

"Gelecekte de bu Kan Kardeş (Türkiye) ile ilişkilerimizi ileri seviyelerde sürdürebileceğimize eminim." diyen Başbakan Lee, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği altında sağladığı istikrarla siyasi ve ekonomik açıdan büyük bir gelişme kaydettiğini ifade etti.

Kore halkı, Türk gençlerinin fedakarlığını unutmayacak

"Türk gençleri sayesinde Kore bağımsızlığını, özgürlüğünü koruyabildi, bugünlere gelebildik." ifadelerini kullanan Başbakan Lee, Türkiye'nin Kore savaşına gönderdiği 20 bine yakın askerin yaptığı fedakarlığı Kore halkının unutmadığı, unutmayacağını ve bunu minnet ve şükran duygusuyla kalbinde taşıyacağını belirtti.

Türkiye, Güney Kore’nin kadim dostudur.

Lee, "Her şeyin yenisi ama dostun eskisi" atasözünü anımsatarak, "Türkiye, Güney Kore’nin kadim dostudur." diye konuştu. Türkiye ile Güney Kore arasında 2002 yılında yapılan dünya futbol şampiyonası 3’üncülük maçında yenilmelerine rağmen Kore halkının Türkiye'ye destek gösterisinde bulunduğunu hatırlatan Lee, "Bu, Kore halkının Türkleri hiç unutmadığını gösteren bir olaydır." dedi.

AA