  • 08 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güney Kore'de tekne kazası: 5 kayıp

Güney Kore'de tekne kazası: 5 kayıp

Güney Kore'nin güneybatı açıklarında bir kargo şilebiyle çarpışarak alabora olan balıkçı teknesindeki 5 balıkçı kayboldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güney Korede tekne kazası: 5 kayıp

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, sahil güvenlik yetkilileri, Kuzey Joella eyaletine bağlı Gunsan şehri açıklarındaki karides avcılığı yapan 7 tonluk balıkçı teknesinin 99 tonluk kargo şilebiyle çarpışarak alabora olduğunu ifade etti.

Teknenin 56 yaşındaki kaptanının da aralarında olduğu 5 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Sahil güvenlik birimleri, kayıpları bulmak üzere 9 devriye gemisi ve bir helikopterle bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sisli hava ve gece karanlığının çalışmaları zorlaştırdığı bildirildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER