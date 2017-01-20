  • 20 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.821
    EURO 4.068
  • BIST 82751.51
    ALTIN 147.639
Buradasınız : » » Güney Kore'de sanatçıların 'kara listeye' alındığı iddiası

Güney Kore'de sanatçıların 'kara listeye' alındığı iddiası

Kültür Bakanı Ço ve eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim, hükümete muhalif binlerce sanatçı hakkında kara liste hazırlamakla suçlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güney Korede sanatçıların kara listeye alındığı iddiası

Güney Kore'de Kültür Bakanı Ço Yoon-sun ve eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim Ki-çun, Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye karşı eleştirel tavır alan sanatçılar hakkında "kara liste" hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Aralarında Güney Kore'nin ödüllü yazarı Han Kang ve ünlü film yönetmeni Park Chan-wook'un bulunduğu binlerce ismin yer aldığı listenin, muhalif olarak algılanan isimlere devlet desteği sağlanmasını önlemek amacıyla hazırlandığı iddia edildi.

Eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim, böyle bir listeden haberi olmadığını savunurken, Ço listeyi geçen yıl öğrendiğini itiraf etti. Bakan Ço, Park etrafında gelişen suistimal skandallarında bugüne dek tutuklanması talep edilen en yüksek seviyedeki yetkili oldu.

Güney Kore'de parlamento geçen ay Park'ın devlet başkanlığı yetkilerinin elinden alınmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesinin kararı onaylaması halinde devlet başkanının görevden azli gündeme gelecek.

Etiketler: güney kore, Kültür Bakanı, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER