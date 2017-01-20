Güney Kore'de sanatçıların 'kara listeye' alındığı iddiası

Güney Kore'de Kültür Bakanı Ço Yoon-sun ve eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim Ki-çun, Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye karşı eleştirel tavır alan sanatçılar hakkında "kara liste" hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Aralarında Güney Kore'nin ödüllü yazarı Han Kang ve ünlü film yönetmeni Park Chan-wook'un bulunduğu binlerce ismin yer aldığı listenin, muhalif olarak algılanan isimlere devlet desteği sağlanmasını önlemek amacıyla hazırlandığı iddia edildi.

Eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim, böyle bir listeden haberi olmadığını savunurken, Ço listeyi geçen yıl öğrendiğini itiraf etti. Bakan Ço, Park etrafında gelişen suistimal skandallarında bugüne dek tutuklanması talep edilen en yüksek seviyedeki yetkili oldu.

Güney Kore'de parlamento geçen ay Park'ın devlet başkanlığı yetkilerinin elinden alınmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesinin kararı onaylaması halinde devlet başkanının görevden azli gündeme gelecek.