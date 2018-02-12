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Buradasınız : » » Güney Kore'de olimpiyatlarda nörovirüs alarmı

Güney Kore'de olimpiyatlarda nörovirüs alarmı

Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında "nörovirüs" adı verilen virüsün bulaştığı vaka sayısı 194'e ulaştı.

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Güney Korede olimpiyatlarda nörovirüs alarmı

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, 17 kişinin daha virüsten etkilenmesiyle ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı. Yetkililer, virüsün Pyeongchang kentinde 8, Gangneung kentinden 9 kişiye bulaştığını doğruladı.

Virüsün görüldüğü 194 kişiden 147'sinin iyileştiğini ve karantinadan çıkarıldığını bildiren yetkililer, 47 kişinin ise karantinada tutulduğunu ifade etti.

Yetkililer, virüsün olimpiyatlarda yarışan hiçbir atlete bulaşmadığını belirtti.

Olimpiyatlar öncesinde virüsü taşıdığı endişesi bulunan bin 200 güvenlik görevlisi görevden alınırken, güvenliğin sağlanmasına Güney Kore Ordusunun destek verdiği kaydedildi.

Oyunların düzenlendiği her yere, kişilere ellerini yıkaması ve dezenfekte etmesi uyarısında bulunan işaretler yerleştirildi.

Şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs için tıbbi tedavi gerekmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: güney kore, 2018 pyeongchang kış olimpiyatları, nörovirüs
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