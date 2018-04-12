Güney Kore'de 'hava savunma üssü' gerilimi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang bölgesinde Seongju kasabasında Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması (THAAD) üssü olarak kullanılacak eski golf sahasına konuşlandırılan Güney Kore ve ABD askerlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla malzeme taşıyan kamyonlara yolu açmaya çalışan polis, halkın protestosuyla karşılaştı.

Kavun yetiştiriciliğiyle tanınan sakin bir kasaba olan Seongju'ya ABD üssü kurulmasını istemeyen yüzlerce gösterici ve yöre halkı, polislerle çatıştı. Çatışmada bazı göstericiler yaralandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, gösteriler üzerine malzeme naklini hafta sonuna ertelediklerini açıkladı.

Göstericilerin, taşınan malzemenin helikopter platformlarının ve askeri operasyonlarla ilişkili diğer tesislerin geliştirilmesi için kullanılacağından şüphelendiği ifade ediliyor.

ABD, geçen yıl bölgeye 6 THAAD rampası, güçlü X-kuşağı radar istasyonu, yangın kontrol ve komünikasyon birimi kurmuştu. Sistemin bataryası da işler hale getirilmişti.

Kaynak: AA