  • 26 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.753
    EURO 4.671
  • BIST 120153.56
    ALTIN 162.958
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güney Kore'de hastanede yangın: 41 ölü, 130 yaralı

Güney Kore'de hastanede yangın: 41 ölü, 130 yaralı

Güney Kore'nin güneyindeki Milyang kentinde bir hastanede yangın çıktı. Yangın nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Ülkenin Güney Gyeongsang eyaletine bağlı Miryang kentindeki Sejong Hastanesi’de yerel saatle 07.30 sıralarında yangın çıktı. Ölenlerin gaza maruz kaldıkları belirtildi.

Yangının, binanın birinci katındaki acil serviste başladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 2 saatte söndürdü.

Yangın nedeniyle büyük çoğunluğu hasta olmak üzere 200'den fazla kişi çevredeki hastanelere tahliye edildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sejong Hastanesi başkent Seul’ün 380 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Moon'dan acil durum toplantısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in olay üzerine Cheong Wa Dae (Mavi Ev) olarak tanınan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda acil durum toplantısı düzenledi.

Devlet Başkanı, trajik olayın zararının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin hızlıca alınması çağrısı yaptı.

Ülkedeki siyasi partiler, yangın nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Güney Kore’de Aralık 2017'de bir spor merkezinde çıkan yangında da 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı. 

Kaynak: AA/ Reuters

Etiketler: yangın, Güney Kore hastane yangın, güney kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER