Güney Kore'de hastanede yangın: 41 ölü, 130 yaralı

Ülkenin Güney Gyeongsang eyaletine bağlı Miryang kentindeki Sejong Hastanesi’de yerel saatle 07.30 sıralarında yangın çıktı. Ölenlerin gaza maruz kaldıkları belirtildi.

Yangının, binanın birinci katındaki acil serviste başladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 2 saatte söndürdü.

Yangın nedeniyle büyük çoğunluğu hasta olmak üzere 200'den fazla kişi çevredeki hastanelere tahliye edildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sejong Hastanesi başkent Seul’ün 380 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Moon'dan acil durum toplantısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in olay üzerine Cheong Wa Dae (Mavi Ev) olarak tanınan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda acil durum toplantısı düzenledi.

Devlet Başkanı, trajik olayın zararının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin hızlıca alınması çağrısı yaptı.

Ülkedeki siyasi partiler, yangın nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Güney Kore’de Aralık 2017'de bir spor merkezinde çıkan yangında da 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA/ Reuters