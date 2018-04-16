Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park temyizden vazgeçti

Yonhap ajansının Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre; yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanmak ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulunarak 24 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, temyiz hakkından feragat etti.

Ancak mahkeme kararının Park'a yönelik bazı rüşvet suçlamalarını temizlediğini iddia eden savcılık makamı, 6 Nisan'da verilen karara karşı temyize başvurduğu için temyiz duruşması yapılacak.

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve haksız muameleye maruz kaldığını iddia eden Park, tüm mahkeme sürecini boykot etmişti.

Savcılık, 30 Mart 2017'den itibaren Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Park için 30 yıl hapis cezası talep ediyordu. Park, 6 Nisan'da rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak dahil 16 suçtan 24 yıl hapis ve 17 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Park'ın görevinden azledilmesine yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen devlet işlerine müdahil olduğunun, Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi de 10 Mart 2017'de Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine hükmetmişti.

Park'ın 2013 ve 2016'da Ulusal İstihbarat Servisinden (NIS) toplam 3,43 milyon dolar rüşvet aldığını ileri süren savcılık, üç istihbarat şefinin Park'a her ay para verdiğini belirlemişti.

Savcılık, yıl başında Park'a yönelik rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarını iddianameye eklemişti.

Kaynak: AA