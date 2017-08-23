Güney Kore'de bütün çiftliklerde 'böcek ilacı' incelemesi

Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, bazı tavuk etlerinde izin verilenden fazla antihelmintik (kurtdöken) artığı bulunmasının ardından ülke çapındaki bütün çiftliklerde inceleme yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fibronil maddesinin tespiti için 52 tavuk ve yumurta üretim tesisinde inceleme yapıldığı, bu inceleme sırasında bazı tavuk etlerinde müsaade edilenin üzerinde antihelmintik ilaç artığı tespit edildiği ifade edildi.

Bakanlığın, ülkedeki tüm çiftliklerde, tavukların 40 yıl önce yasaklanan DDT (dikloro difenil trikloroethan) adlı zehirli böcek ilacını taşıyıp taşımadığını belirlemek için inceleme yapacağı bildirildi.

Avrupa'da ağustos ayının başında Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda fipronil tespit edilmesinin ardından patlak veren böcek ilaçlı yumurta krizi, Asya'daki bazı ülkeler dahil 20'den fazla ülkeye yayılmıştı. Güney Kore'de, 15 Ağustos'ta fipronil ilaçlı yumurtalara rastlandığı bildirilmişti.

Avrupa Birliği, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için böcek ilacı olarak kullanılan fipronilin insan tüketimi için yetiştirilen kümes hayvanları üzerinde kullanılmasını yasaklıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre "orta düzeyde zararlı madde" olan fipronil, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar veriyor.