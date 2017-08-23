  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.481
    EURO 4.115
  • BIST 108952.73
    ALTIN 144.339
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güney Kore'de bütün çiftliklerde 'böcek ilacı' incelemesi

Güney Kore'de bütün çiftliklerde 'böcek ilacı' incelemesi

Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, ülke çapındaki bütün çiftliklerde inceleme yapılacağını duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güney Korede bütün çiftliklerde böcek ilacı incelemesi

Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, bazı tavuk etlerinde izin verilenden fazla antihelmintik (kurtdöken) artığı bulunmasının ardından ülke çapındaki bütün çiftliklerde inceleme yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fibronil maddesinin tespiti için 52 tavuk ve yumurta üretim tesisinde inceleme yapıldığı, bu inceleme sırasında bazı tavuk etlerinde müsaade edilenin üzerinde antihelmintik ilaç artığı tespit edildiği ifade edildi.

Bakanlığın, ülkedeki tüm çiftliklerde, tavukların 40 yıl önce yasaklanan DDT (dikloro difenil trikloroethan) adlı zehirli böcek ilacını taşıyıp taşımadığını belirlemek için inceleme yapacağı bildirildi.

Avrupa'da ağustos ayının başında Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda fipronil tespit edilmesinin ardından patlak veren böcek ilaçlı yumurta krizi, Asya'daki bazı ülkeler dahil 20'den fazla ülkeye yayılmıştı. Güney Kore'de, 15 Ağustos'ta fipronil ilaçlı yumurtalara rastlandığı bildirilmişti.

Avrupa Birliği, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için böcek ilacı olarak kullanılan fipronilin insan tüketimi için yetiştirilen kümes hayvanları üzerinde kullanılmasını yasaklıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre "orta düzeyde zararlı madde" olan fipronil, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar veriyor.

Etiketler: güney kore, tavuk etleri, yumurta, çiftlik, zehirli böcek ilacı, fipronil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER